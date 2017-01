Avalanche Software riapre sotto Warner Bros, lavorerà al gioco di Cars 3

Lo scorso annodecise di porre fine al progettoe di chiudere, licenziando così ben 300 impiegati. Oggi apprendiamo che lo studio è stato riaperto sotto l'ala die si occuperà del videogame di

Non sappiamo se la software house sarà delle stesse dimensioni di qualche mese fa e da quanti ex dipendenti sarà composta, per ora è solamente stato annunciato che sarà guidata da John Blackburn e che i diritti dell'engine Avalanche's Octane sono ora passati a Warner Bros. "Siamo entisuasti di lavorare di nuovo con Avalanche, un team che ha una conoscenza profonda di Disney e Pixar, e grande esperienza nel tradurre le nostre storie in fantastiche esperienze videoludiche", queste le parole di Kyle Laughlin, consumer products vice president presso Disney.