Avalanche Studios assume per un nuovo engine per console "current e next-gen"

) ha di recente pubblicato un nuovo annuncio di lavoro, in cui si fa un curioso riferimento alle console next-generation. Lo studio è in cerca di personale tecnico per la realizzazione di un nuovo engine pensato per videogiochi open-world/sandbox con componente multiplayer.

"Avalanche Studios è in cerca di un Senior Programmer che possa condurre lo sviluppo del nostro nuovo engine open-world/sandbox multiplayer di nuova generazione. Avalanche Studios svilupperà per console current e next-generation. Una forte passione per i giochi multiplayer e open world".

Il riferimento alle console console next-gen rappresenta sicuramente un caso curioso, dal momento che sono pressoché nulle le informazioni che possediamo attualmente sulla prossima generazione videoludica. Il noto analista Michael Pachter, intanto, prevede che PlayStation 5 verrà presentata nel 2020.