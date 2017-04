Avalanche Studios riceve oltre $10 milioni in investimenti da Nordisk Film

, lo sviluppatore dietro, ha ricevuto oltre 10 milioni di dollari in investimenti da, compagnia che in questo modo otterrà una quota di minoranza della società. L'obiettivo è quello di sviluppare e pubblicare più giochi di alta qualità.

Per chi non la conoscesse, Nordisk Film è una compagnia specializzata nella produzione di film e show televisvi nel Nord Europa: con questo investimento da 10 milioni di dollari vuole tuffarsi anche nell'industra dei videogiochi al fianco di Avalance Studios. "È un piacere avere Nordisk Film come partner. Con un solido background in differenti ambiti dell'industria creativa, comprendono il nostro business e il nostro modo di lavorare. Questo investimento ci permette di velocizzare il nostro obiettivo di sviluppare e pubblicare più giochi di qualità.", dichiara il CEO di Avalanche Studios.

Cosa vi aspettate dagli sviluppatori di Mad Max e Just Cause 3?