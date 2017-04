Axiom Verge arriverà su Nintendo Switch in versione retail

Durante l'ultima puntata del podcast World 1-1, lo sviluppatoreha annunciato chearriverà anche su Nintendo Switch e godrà di una versione scatolata con vari bonus.

I piani prevedono una versione retail per Switch che includa anche il manuale, un documentario sullo sviluppo del gioco e probabilmente anche la colonna sonora, anche se quest'ultimo aspetto sembra essere in discussione. La versione scatolata di Axiom Verge arriverà durante l'estate su PlayStation 4, PlayStation Vita e Wii U mentre quella per la nuova console Nintendo è ancora priva di una finestra di lancio specifica.