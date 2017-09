ha annunciato cheha recentemente raggiunto e superato quota 250.000 download dal Nintendo eShop, cifra che include solamente gli acquisti della versione portatile per 3DS.

Un successo notevole per lo studio giapponese, le cui produzioni non superano generalmente il traguardo delle 100.000 copie vendute. Approfittiamo dell'occasione per ricordare che Azure Striker Gunvolt Striker Pack arriverà su Nintendo Switch a ottobre, questo pacchetto includerà Azure Striker Gunvolt e Azure Striker Gunvolt 2.