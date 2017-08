Il publisherha annunciato l'edizione fisica diper Nintendo Switch. Già confermata in Giappone, la versione scatolata del gioco arriverà anche in Europa e Nord America nel corso dell'autunno.

Azure Striker Gunvolt Striker Pack include Azure Striker Gunvolt e Azure Striker Gunvolt 2, l'edizione fisica sarà venduta al prezzo di 39.99 euro, al momento non è chiaro se includerà bonus fisici come poster, adesivi, colonna sonora o altri gadget. La raccolta sarà invece disponibile in formato digitale sul Nintendo eShop dal 31 agosto.