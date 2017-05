Azure Striker Gunvolt Striker Pack annunciato per Switch

Oltre ad aver svelato la data di uscita diha annunciato durante il BitSummit un nuovo gioco per Switch: si tratta di, raccolta che include

Azure Striker Gunvolt Striker Pack sarà disponibile sul Nintendo eShop in tutto il mondo dal 31 agosto, in Giappone il gioco sarà disponibile anche in edizione retail e in una speciale limited edition che un DVD con le sequenze filmate dei due giochi e un CD audio con alcune tracce estratte dalla colonna sonora.

Le versioni Switch di Azure Striker Gunvolt e Azure Striker Gunvolt 2 supporteranno l'HD Rumble e godranno di un nuovo tema audio principale, oltre a includere tutti i DLC già pubblicati su 3DS.