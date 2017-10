BAFTA: una nuova categoria per i giochi che trattano i problemi del mondo reale

Laha annunciato che in vista dell'edizione 2018 dei, in programma per il prossimo 18 febbraio, è stata annunciata una nuova categoria di premiazione.

"Game Beyond Entertainment", questo il nome della categoria in cui rientreranno quei videogiochi che hanno affrontato temi, problemi, e argomenti riguardanti il mondo reale. Si punta in questo modo a "riconoscere il miglior gioco che ha saputo sfruttare l'unico e sempre più maturo medium dei videogame per consegnare un'esperienza trasformazionale che vada oltre l'intrattenimento — che sia per accrescere la consapevolezza [dei giocatori] tramite l'empatia e l'impatto emozionale, per approcciarsi ai problemi del mondo reale, o per rendere il mondo un posto migliore".

Gli studi di sviluppo che volessero fare richiesta come concorrenti, dovranno presentare un comunicato in cui si spiegano i motivi per cui il proprio videogioco rispetta i requisiti della categoria Game Beyond Entertainment.