Baja: Edge of Control HD uscirà su PlayStation 4 e Xbox One nel 2017

ha oggi annunciato l'arrivo di, versione rimasterizzata in alta definizione dell'omonimo titolo automobilistico 'off-road' pubblicato per console old-gen nel 2008. Il titolo è in arrivo nella seconda metà del 2017 su PlayStation 4 e Xbox One.

Fra le novità che troveremo implementate nella versione HD di Baja: Edge of Control, troviamo: una maggiore immersione grazie ai miglioramenti grafici (texture e framerate migliorati, maggiori dettagli); restituzione della corsa più autentica grazie a tecniche di renderizzazione superiori per illuminazione, ombre e per la resa della polvere; gameplay più accessibile con controlli e interfaccia utente perfezionati.

Il titolo includerà inoltre il multiplayer online e locale fino a 4 giocatori, dozzine di macchine tra cui scegliere, più di 100 tracciati, molteplici eventi a cui partecipare, e una componente open world grazie alla quale esplorare liberamente le mappe di gioco, trovare tracciati nascosti e divertirsi con i folli salti acrobatici.

Baja: Edge of Control uscirà nella seconda metà del 2017 su PlayStation 4 e Xbox One. In calce, potete dare un'occhiata ai primi screenshot rilascati per il titolo.