Banca Pokemon è ora compatibile con Pokemon Sole e Luna

L'applicazioneè stata aggiornata con il pieno supporto per. A partire da oggi dunque, tramite l'app in questione sarà possibile trasferire i mostri da Pokemon X, Y, Rubino Omega e Zaffiro Alpha in Pokemon Sole e Luna.

Sfruttando il Poketrasferitore, inoltre, sarà possibile anche importare i Pokemon da Pokemon Blu, Rosso, Giallo, Bianco, Nero e Bianco 2/Nero 2. Ricordiamo inoltre che tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento annuale a Banca Pokemon (4.99 euro) riceveranno anche il Cristallo Mewnium Z, che permetterà di equipaggiare Mew con le Mosse Z.