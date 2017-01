Bandai annuncia il ritorno del Virtual Pet dei Digimon

Per festeggiare il ventesimo anniversario dei, Bandai ha annunciato che a giugno tornerà nei negozi giapponesi il Virtual Pet dei, lanciato originariamente nel 1997 sulla scia del successo del

Il Digimon Virtual Pet 20th Anniversary avrà lo stesso design dell'originale e sarà proposto nelle colorazioni marrone e grigio al prezzo di 3.780 yen (circa 32 euro al cambio attuale), i preordini sono attivi sul sito giapponese di Bandai fino al 27 marzo. Il Virtual Pet includerà anche alcune nuove funzioni, come la possibilità di allevare due diversi Digimon e di sfidare gli altri allenatori online, anzichè limitarsi ai soli scontri con la CPU. Al momento, non ci sono notizie riguardo un possibile arrivo di questo Virtual Pet in America ed Europa.