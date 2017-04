Bandai Namco annuncia Code Vein, nuovo gioco degli autori di God Eater

annuncia oggi cheverrà pubblicato su console di gioco nel 2018. Appaga la tua sete di sangue mentre esplori un vastissimo mondo interconnesso in cerca di risposte al suo sanguinoso passato in questo intricato Action RPG.

In un futuro non troppo lontano, un misterioso disastro ha portato al collasso del mondo come lo conosciamo. Gli alti grattacieli, una volta simbolo di prosperità, sono ormai tombe senza vita della passata umanità perforata dalle Spine del Giudizio. Al centro della distruzione c’è una società segreta di Redivivi chiamata Vein. Il bastione finale si trova dove i pochi rimasti lottano per sopravvivere, benedetti dai Doni del potere in cambio dei loro ricordi e della sete di sangue. Arrendersi pienamente alla sete di sangue significa rischiare di diventare uno dei Perduti, fantasmi diabolici che hanno perso anche quel poco di umanità che rimaneva.



In questo complesso Action RPG, i giocatori dovranno assumere il ruolo di un Redivivo. Dopo essere stati catapultati su Vein, i giocatori dovranno esplorare il mondo insieme a un compagno scelto fra i vari abitanti per scoprire memorie perdute e trovare una via di fuga a questa nuova folle realtà. Il mondo di Code Vein è pericoloso, pieno di nemici crudeli e boss terrificanti che metteranno alla prova le abilità dei giocatori. Inoltre, i Redivivi avranno accesso ai Blood Veil, dispositivi in grado di succhiare il sangue dai nemici e potenziare le loro abilità. Sfruttando queste abilità potenziate chiamate Doni, i giocatori potranno mutare forma per aumentare la loro forza, indebolire i nemici e utilizzare le abilità delle nuove armi grazie ad attacchi superpotenti. La vasta gamma di armi unita a quella dei Doni di ciascun personaggio consentirà ai giocatori di adattarsi alle varie condizioni di combattimento e personalizzare i loro stili di gioco.