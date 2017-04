Bandai Namco annuncia due nuove collection di Naruto Ultimate Ninja Storm

annuncia oggiche include quattro titoli della serie e ripercorre l’intera serie di, che ha recentemente raggiunto quota 16 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Legacy raccoglie in un’unica imperdibile collezione rimasterizzata tutti e quattro i titoli della serie: Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Full Burst e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Questa collezione imperdibile per tutti gli appassionati della serie, includerà un’esclusiva custodia in metallo, l’album di Naruto e un anime in formato disco, e sarà disponibile a partire dall’autunno 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam.

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato anche Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy che conterrà i seguenti acclamati episodi: Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Rivivi la Tempesta con questa esclusiva collezione che raccoglie i titoli della serie di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm in formato digitale e che sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) a partire dall’autunno 2017. I tre giochi saranno acquistabili anche singolarmente in formato digitale.