Bandai Namco annuncia le edizioni speciali di Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom

ha annunciato l'apertura dei preordini per Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno, annunciando al tempo stesso anche le edizioni speciali Prince, Prince Digital e King's Edition.

PlayStation 4

: gioco completo e Season Pass – Prezzo consigliato 90€ KING’S EDITION: gioco completo, The Kingmakers: il dietro le quinte di Ni no Kuni II in blu-ray, The sound of Ni no Kuni II: versione in vinile della colonna sonora composta da Joe Hisaishi con copertina pop-up, statuetta diorama The Evolution of a King (carillon alto 20 cm che riproduce la colonna sonora), The Art of Ni no Kuni II: artbook composto da 148 pagine raffigurante concept art di Momose-san e Level-5, custodia SteelBook e Season Pass – Prezzo consigliato 150€

Windows PC

: gioco completo, Season Pass – solo digitale – 79,99€ KING'S EDITION (in versione fisica): gioco completo, vinile + diorama musicale di Re Evan, artbook di 148 pagine, esclusiva custodia SteelBook e Season Pass – Prezzo consigliato 140€

Chi effettuerà la prenotazione del gioco, riceverà gratuitamente un set di 5 spade speciali (presso i retailer aderenti all’iniziativa). Il Season Pass incluso nella Prince's e nella King's Edition presenterà 2 contenuti aggiuntivi e potrà essere acquistato separatamente al costo di 20,00€. Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno sarà disponibile in Italia su Playstation 4 e PC dal 18 gennaio 2018 (in digitale dal 19 gennaio).