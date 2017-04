Bandai Namco annuncia l'action RPG Code Vein

Dopo aver pubblicato un misterioso teaser trailer la scorsa settimana, intitolato "",ha ufficialmente annunciato tramite le pagine di Famitsu un nuovo gioco di tipo action RPG attualmente in sviluppo e in uscita nel 2018, intitolato

Il gioco è attualmente in sviluppo presso il team che si è occupato di God Eater, e al momento non sono state annunciate le piattaforme di destinazione, ma il reveal ufficiale di Code Vein è fissato per giovedì 20 aprile, data in cui probabilmente verremo a scoprire ulteriori dettagli sul titolo.

Stando a quanto riportato da Famitsu, Code Vein è ambientato in un prossimo futuro nel quale il mondo è andato in rovina. I protagonisti saranno dei "Revenants", ovvero dei vampiri con capacità speciali. Per sopravvivere, queste creature hanno bisogno di sangue, in modo da non trasformarsi nei mostri chiamati "Lost". I Revenants esplorano dei dungeon per scoprire le verità del mondo insieme a un partner, e per combattere utilizzano armi come spade a una mano, spadoni, lance e martelli.

Infine, la rivista riporta che lo sviluppo del gioco è completo al 35% circa. Tra i membri del team impegnati nel progetto, troviamo Keita Iizuka (produttore), Hiroshi Yoshimura (direttore) e Yusuke Tomizawa (Project Team Leader).