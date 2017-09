Bandai Namco annuncia la line-up per la Milan Games Week 2017

ha annunciato la line-up per la: anch quest'anno il publisher porterà in fiera tantissime anteprime per i propri fan e chi ama i videogiochi. Ben 4 titoli, giocabili per la prima volta in Italia, in uscita nel 2018, una grande anticipazione dell’anno che verrà.

5 postazioni di gioco saranno dedicate al nuovo capitolo delle avventure di Goku e amici, Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC). Questo nuovo episodio, uno dei titoli più attesi del prossimo anno, arriverà nelle console a febbraio 2018! Scaldate i pad per questo fighting game in 2.5D sviluppato da Arc System Works, uno dei più famosi sviluppatori di picchiaduro. Il titolo permette ai fan di tutti i livelli l’opportunità di impersonare il proprio personaggio preferito della serie. Inoltre, grazie alle meccaniche 3 vs. 3, tutti possono essere certi di poter provare l’epicità della serie mentre selezionano il proprio team di tre personaggi da mandare in battaglia.



Preparatevi a riconquistare il vostro regno! Saranno 2 le postazioni dove provare Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno (PS4, PC), che sarà poi disponibile in Italia dal 18 gennaio 2018. Nel mondo di Ni no Kuni, c’è un regno chiamato Ding Dong Dell dove un tempo gatti, topi e umani vivevano in armonia. Ma dopo un colpo di stato, il popolo dei gatti e il loro re Evan vengono cacciati dal regno. Il gioco racconta la storia del re deposto e del suo viaggio alla ricerca di alleati per costruire un nuovo regno e riunire l’intero mondo.



Sfreccia nei cieli di Strangereal con Ace Combat 7 (PS4, Xbox One e PC), il ritorno di un grande franchise, pronto a infiammare le console nel 2018. Guida sofisticati aerei da guerra e vivi emozionanti combattimenti aerei attraverso visuali fotorealistiche e tantissimi autentici velivoli futuristici, il tutto accompagnato da una narrazione immersiva!

Code Vein (PS4, Xbox One, PC Digital), in arrivo nel 2018. In questo Action RPG, i giocatori saranno un Redivivo. Dopo essere stati catapultati su Vein, i giocatori dovranno esplorare il mondo insieme a un compagno per scoprire memorie perdute e trovare una via di fuga a questa folle realtà. Il mondo di Code Vein è pericoloso, pieno di nemici e boss che metteranno alla prova le abilità dei giocatori.



I titoli caldissimi appena usciti

Con Project CARS 2 (disponibile dal 21 settembre per PS4, Xbox One e PC) puoi sfidare i tuoi avversari online o competere con una IA realistica nel gioco di simulazione di guida più autentico, intenso e tecnicamente avanzato del mondo. Project CARS 2 mette una marcia in più per offrire una serie di nuove funzionalità e uno stile di gioco ancora migliore rispetto al precedente capitolo.



Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch (disponibile dal 21 settembre) si avvantaggia delle esclusive feature sviluppate per Nintendo Switch come le opzioni per il controllo del movimento durante gli scontri, multiplayer locale fino a 6 giocatori, battaglie in locale con 2 Joy-Con e 1 console e la possibilità di giocare ovunque.



Gundam Versus (dal 28 settembre per PS4), la serie che vede i famosi robot giganti scontrarsi in incredibili combattimenti, viene completamente rivisitata per approdare su PlayStation 4. Lotta in intensi combattimenti online 2 contro 2 o 3 contro 3 in questo nuovissimo titolo sviluppato in esclusiva per PlayStation 4.



Incontra i creator

Segnate la data sul calendario: i famosissimi Tuberanza e Gioseph The Gamer saranno sul palco centrale della Games Week (Padiglione 12) sabato 30 settembre alle ore 12.00 per sfidare i propri fan a Dragon Ball FighterZ. Non solo, dalle 13.30 saranno al nostro stand per un Meet&Greet speciale: portate i vostri videogiochi di Dragon Ball e li autograferanno!



Tornei

Per la prima volta, Bandai Namco Entertainment sarà rappresentata anche nell’area eSports con 2 torni esclusivi!



Attenzione, il Tekken World Tour farà tappa alla Milan Games Week! 2 giorni di tornei per la selezione ufficiale italiana del torneo mondiale dedicato a Tekken 7!



Project CARS 2: 3 giorni di tornei autoconclusivi per eleggere i migliori piloti della Milan Games Week.



Tanti tanti gadget!

Per chi si registrerà, lasciando nome, cognome e mail e compilando un breve questionario, presso la reception dello stand ci saranno tantissimi gadget per rendere ancora più unica la propria Games Week (fino a esaurimento scorte).



I nostri partner

Vienici a trovare anche allo stand Sony PlayStation dove sarà possibile provare Ace Combat 7 per PlayStation VR. Non solo, da Nintendo si potrà provare Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch, mentre da MSI potenti PC faranno girare Project CARS 2.