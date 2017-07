Bandai Namco annuncia una collaborazione tra Pac-Man ed Hello Kitty

hanno annunciato al Comic-Con, una nuova collaborazione che vede protagonisti la pallina gialla e l'icona pop Hello Kitty.

La collaborazione tra Sanrio e Bandai Namco è iniziata ufficialmente il 19 luglio scorso al San Diego Comic-Con International 2017 con la pubblicazione di un aggiornamento a tema Hello Kitty per l’app Pac-Man disponibile da ora per il download gratuito da Google Play Store o App Store.

Sanrio e Bandai Namco Entertainment lanceranno la loro collezione di merchandise di Hello Kitty ♥ Pac-Man in edizione limitata alla San Diego Comic-Con International 2017. A partire dal 20 luglio, la collezione sarà disponibile al padiglione BAIT (#5146) e includerà T-shirt, cappellini, calzini, borse tote, spille e la serie di miniature Hello Kitty ♥ Pac-Man da collezione. La collezione unisce il look classico stile arcade alla deliziosa iconografia di Hello Kitty. Inoltre, durante la San Diego Comic-Con International 2017, verrà presentata una versione aggiuntiva della serie di miniature da collezione. Ulteriori articoli saranno disponibili presso i rivenditori specializzati a partire da questo autunno.

"Hello Kitty e PAC-MAN rappresentano delle icone di fama mondiale che attirano un pubblico trasversale,” ha dichiarato Jill Koch, vicepresidente e responsabile dei servizi di gestione del marchio e marketing di Sanrio, Inc. “L’unione tra Hello Kitty e il mondo pixelato di PAC-MAN è un regalo destinato sia ai fan che sono cresciuti con questi marchi sia ai nuovi giocatori."

La versione mobile di Pac-Man disponibile per il download gratuito, presenterà il personaggio di Hello Kitty, oltre a speciali integrazioni nel gioco, livelli a temi, icone personalizzate e fantasmi. I contenuti di Hello Kitty saranno inclusi nel gioco Pac-Man come parte di un aggiornamento a tempo limitato scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store, a partire da oggi fino al 19 agosto.