Bandai Namco annuncia una nuova partnership con Docomo Digital

ha annunciato di aver siglato oggi una partnership globale con il fornitore di soluzioni m-commerceper espandere il proprio portfolio di contenuti e svilupparsi in nuovi mercati.

Utilizzando la piattaforma di m-commerce di Docomo Digital, Bandai Namco Entertainment Europe potrà esplorare nuovi canali di vendite, competere in mercati emergenti e sfruttare la monetizzazione dei giochi usando metodi di pagamento alternativi, tra cui l’addebito diretto da parte dell’operatore, che entro il 2020 rappresenterà il 25% di tutte le transazioni dei giochi mobile, secondo un rapporto di Juniper Research. La partnership vedrà anche la co-creazione di un certo numero di giochi basati su HTML 5 che Docomo Digital potrà offrire direttamente alla sua rete di partner operatori mobile. Inoltre, la società ha anche pianificato di sfruttare la partnership per sviluppare rapporti più stretti con store di app alternativi, produttore OEM di dispositivi mobile e operatori in ecosistemi emergenti, in particolare in Africa, India e America Latina.



L’accordo riguarderà anche direttamente un determinato numero di giochi freemium mobile di Bandai Namco Entertainment Europe. Docomo Digital sfrutterà il suo potenziale distributivo per offrire ai clienti più modi di scoprire e interagire con i giochi mobile, principalmente in paesi sprovvisti di banche, dove l’addebito diretto da parte dell’operatore è il principale metodo di pagamento per i contenuti digitali. Come parte dell’accordo, le soluzioni marketing di Docomo Digital, tra cui ricerca mobile, affiliati, social media e campagne di sensibilizzazione, saranno utilizzate per attrarre nuovi clienti per i giochi co-creati.



Hiroyuki Sato, CEO di DOCOMO Digital, ha dichiarato: “BANDAI NAMCO Entertainment Europe offre costantemente giochi sempre più innovativi e siamo davvero felici di collaborare con loro per migliorare le esperienze di gioco mobile e i pagamenti per gli utenti. Per noi, la partnership è un grande passo avanti verso la nostra strategia di crescita in India, Africa e America Latina, che ci consentirà di espandere l’offerta di contenuti alla nostra rete di oltre 250 operatori globali.”



Naoki Katashima, Presidente e COO di BANDAI NAMCO Entertainment Europe, ha dichiarato: “Come parte della nostra strategia attuale di offrire più divertimento per tutti, crediamo che questa importante partnership con DOCOMO Digital e la sua rete ci consentirà di raggiungere più facilmente i mercati emergenti, in cui vediamo una crescita costante in termini di interesse per l’intrattenimento. Speriamo che i nostri prodotti e servizi aiuteranno ad aumentare e migliorare le attività sociali in questi territori.”



Con sede a Londra, Docomo Digital intende incoraggiare l’inclusione finanziaria tra consumatori, multinazionali e governi a livello mondiale, con l’obiettivo di connettere 5 miliardi di utenti mobile entro il 2020. La società supporta le parti interessate attraverso la creazione e gestione di piattaforme multimediali digitali e di m-commerce, oltre a offrire supporto tecnico, consulenza commerciale e servizi finanziari.