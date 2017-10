Bandai Namco apre il nuovo store online ufficiale europeo

annuncia l'apertura del suo nuovo store online ufficiale: sviluppato da Scalefast il negozio, è stato completamente riprogettato e dotato di tantissimi nuovi contenuti e caratteristiche per offrire il mondoe i suoi giochi ad ancora più giocatori in tutta Europa.

L’obiettivo di questa nuova esperienza commerciale è creare un ambiente personalizzato, intuitivo e divertente a 360° per i giocatori, grazie alla localizzazione in francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco e alla consegna degli ordini in oltre 31 paesi in tutta Europa. A partire dal lancio, la nuova piattaforma offrirà più di 80 prodotti che spaziano da videogiochi in versione retail e digitale, fino a oggetti da collezione, colonne sonore e molto altro... Oltre ad alcuni prodotti esclusivi attualmente disponibili, come Dark Souls The Vinyl Trilogy (ancora disponibile), la Ultra Collector Edition di Project CARS 2 autografata da 7 piloti famosi e la Collector’s Edition di Ni no Kuni II Il Destino di un Regno, il nuovo sito diventerà il principale punto di riferimento per l’acquisto di oggetti da collezione esclusivi e di alto valore, che sapranno conquistare e deliziare tutti i fan di Bandai Namco.

Anche la stessa esperienza di acquisto è ancora più semplice e interattiva rispetto al passato. Nella home page, saranno evidenziati i prodotti più recenti e alcune fantastiche promozioni, con ogni prodotto catalogato per genere, piattaforma e marchio. Per chi cerca un determinato articolo, sarà possibile utilizzare il pulsante di ricerca per trovarlo subito. Infine, pre-ordinando alcuni prodotti si potranno ricevere direttamente al giorno di lancio.



“Volevamo creare un’esperienza di acquisto interattiva e piacevole per tutti i nostri fan”, ha dichiarato Hervé Hoerdt, Vicepresidente di Bandai Namco Entertainment Europe. “Abbiamo lavorato per offrire uno store online che rifletta i valori della società con più divertimento per tutti e in grado di soddisfare ogni desiderio degli utenti. Dalla musica ai videogiochi, infatti, lo store soddisferà ogni gusto.”



Per iniziare a utilizzare il nuovo store, basta registrare un profilo e provare la nuova esperienza di acquisto, ancora più semplice e piacevole per tutti!