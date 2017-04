Bandai Namco: "Code Vein arriverà sulle principali home console"

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di, RPG recentemente annunciato dae protagonista di un articolo sull'ultimo numero di Famitsu. Fino a questo momento, l'azienda giapponese ha condiviso alcune informazioni sulla trama e sul gameplay del titolo, tuttavia non ha ancora ufficializzato le piattaforme di riferimento.

In una conferenza stampa conclusasi qualche ora fa, alcuni rappresentanti della divisione americana di Bandai Namco hanno precisato che il gioco arriverà sulle "principali home console", una dichiarazione che purtroppo non chiarisce completamente la situazione. Il publisher ha poi affermato che Code Vein metterà alla prova le abilità dei giocatori, presenterà una storia brillante e coinvolgente, e sarà ambientato in un mondo molto esteso e interconnesso.