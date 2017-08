Bandai Namco collabora con gli autori di Life is Strange per un nuovo gioco

ha annunciato di essere al lavoro con(studio responsabile di) per lo sviluppo di una nuova avventura fortemente incentrata sulla narrazione.

Il gioco (ancora privo di un titolo) è in fase di sviluppo dal 2016 e sarà ambientato in una città immaginaria degli Stati Uniti. Al momento non ci sono altri dettagli in merito, maggiori informazioni su trama, gameplay, data di pubblicazione e piattaforme di destinazione saranno annunciati nel 2018.

Dontnod Entertainment ha specificato che i lavori su questo progetto non interferiranno con lo sviluppo di Life is Strange 2 e Vampyr, in quanto la nuova IP è sviluppata da un team creato appositamente.