Bandai Namco commenta la partnership con gli autori di Life is Strange

: Dopo l'arrivato in occasione della Gamescom 2017,ha commentato con orgoglio la nuova partnership con(lo studio dietro Life is Strange e Remember Me) per lo sviluppo di una nuova avventura incentrata sulla narrazione.

"Siamo molto felici di annunciare la collaborazione tra Dontnod Entertainment e Bandai Namco Entertainment Europe. Stipulando una nuova partnership con uno studio così talentuoso continueremo a progredire nella nostra strategia di creare contenuti indirizzati a nuovi segmenti del mercato, strategia iniziata già con le pubblicazioni di Little Nightmares e Get Even. Rappresenta anche una grande opportunità di esplorare il genere adventure grazie al supporto delle menti creative di Dontnod." ha dichiarato Hervé Hoerdt, VP Marketing & Digital di Bandai Namco Entertainment Europe.



"Fare squadra con Bandai Namco Entertainment su una IP originale è davvero emozionante. Bandai Namco Entertainment è uno dei più grandi publisher e siamo davvero felici di collaborare con professionisti così talentuosi” ha aggiunto Oskar Guilbert, Amministratore Delegato di Dontnod Entertainment. “Noi e loro abbiamo la stessa passione! Questo nuovo progetto permetterà al nostro studio di espandersi, di creare un nuovo team e di continuare a sviluppare il nostro know-how."

Bandai Namco Entertainment Europe ha inoltre rivelato che arriveranno nuovi dettagli sul progetto nel corso del 2018. Non vediamo l'ora di saperne di più.