Bandai Namco ha distribuito 25.5 milioni di giochi durante l'ultimo anno fiscale

ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, ovvero del periodo che va dal primo aprile 2016 al 31 marzo 2017. In questo lasso di tempo, la compagnia ha distribuito 25.5 milioni di videogiochi in tutto il mondo.

La divisione Network Entertainment (che include anche il settore videogiochi) ha registrato numeri in crescita, durante lo scorso anno fiscale l'azienda ha pubblicato 65 diversi titoli su tutte le piattaforme, in totale i giochi Bandai Namco hanno venduto 4.077 milioni di copie in Giappone, 10.516 milioni in Nord America e 10.933 milioni in Europa.

Bandai Namco Games prevede di distribuire altri 65 titoli tra il primo aprile 2017 e il 31 marzo 2018, con previsioni di vendita pari a 24,4 milioni di unità in tutto il mondo.