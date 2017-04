Bandai Namco potrebbe essere al lavoro su Pac-Man Maker

Il publisher e developer Bandai Namco ha recentemente depositato il trademark per Pac-Man Maker in Europa, solleticando l'immaginazione di stampa e giocatori. Sebbene non ci siano ulteriori informazioni a riguardo, il nome potrebbe suggerire un gioco di Pac-Man sulla falsa riga di Super Mario Maker.

In modo del tutto teorico, si potrebbe immaginare un titolo che dia la possibilità ai giocatori di creare i loro livelli e condividerli con gli utenti di tutto il mondo, in modo analogo a quanto visto in Super Mario Maker per Nintendo Wii U. Al momento, lo ricordiamo, si tratta solo di speculazioni, in quanto l'unica informazioni certa è che Bandai Namco ha depositato il trademark Pac-Man Maker.

Recentemente, anche il gigante Google si è divertito con il brand di Pac-Man: in occasione del primo aprile, infatti, la compagnia di Mountain View ha trasformato Maps in Pac-Man. Non mancheremo di informarvi se il trademark si tramuterà in un progetto concreto; nel frattempo, faceti sapere se vi piacerebbe vedere un Pac-Man Maker.