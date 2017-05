Bandai Namco pubblica un nuovo gameplay trailer di Tekken 7

ha pubblicato un lungo gameplay trailer didella durata di cinque minuti: Il filmato permette di dare uno sguardo al roster, alla modalità VR per PlayStation 4 e al personaggio di, disponibile come bonus preorder.

Recentemente abbiamo avuto modo di provare il gioco negli uffici del publisher, per saperne di più vi rimandiamo all'articolo con le nostre impressioni sullo Story Mode di Tekken 7. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile in Europa dal prossimo 2 giugno nei formati Xbox One, PC Windows e PlayStation 4, quest'ultima versione includerà anche una modalità in Realtà Virtuale per PlayStation VR.