Bandai Namco pubblica un nuovo trailer di Tales of the Rays

ha pubblicato un nuovo trailer di, spin-off mobile della serie, in uscita a marzo (in Giappone) su iOS e Android. Il gioco sarà scaricabile gratuitamente, con supporto per le microtransazioni.

Tales of the Rays presenterà una storia originale con protagonisti due nuovi eroi (Ickx e Mileena), il gioco vedrà anche il cameo di altri personaggi della serie, tra cui Yuri e Repede da Tales of Vesperia, Luke fon Fabre da Tales of the Abyss e Sophie da Tales of Graces. Il gioco presenta un combat system adattato per i dpositivi mobile, una nuova mappa da esplorare e cutscene 3D.

Si tratta di una produzione mobile di alto profilo pensata per soddisfare tutti i fan della serie Tales of, restiamo in attesa di eventuali notizie riguardo al lancio in Occidente.