A inizio settimana,ha annunciato ufficialmente il nuovo progetto legato alla serie, conosciuto attualmente con il nome in codice di. Oggi il publisher ha aperto il sito del gioco e pubblicato un primo teaser trailer.

Il sito teaser contiene allo stato attuale solamente il video che trovate in calce alla notizia, un filmato non particolarmente esplicativo riguardo la natura del gioco, su cui non sappiamo ancora nulla. Gintama Project Last Game è in fase di sviluppo per PlayStation 4 e Vita, la finestra di lancio è ancora avvolta nel mistero, così come l'eventuale conferma dell'arrivo in Europa e Nord America.