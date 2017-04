ha pubblicato un breve teaser trailer (insieme ad un artwork promozionale) di un nuovo misterioso progetto che sarà annunciato la prossima settimana e più precisamente il 20 aprile.

L'immagine (che potete visualizzare in calce alla notizia) è accompagnata dall'hashtag #PrepareToDine, parodia del più celebre "Prepare to Die", un motto che i giocatori di Dark Souls ben conoscono.

Che il nuovo trailer sia in qualche modo collegato alla serie From Software? Lo stile del teaser sembrerebbe suggerire una risposta negativa in questo senso ma per saperne di più dovremo necessariamente attendere il 20 aprile.