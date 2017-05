Nel corso dell'ultima conferenza con gli azionisti,ha annunciato che pubblicherà (almeno in Giappone) tre giochi perdurante l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2018.

I giochi in questione sono Dragon Ball Xenoverse 2 (annunciato durante l'evento di presentazione di Switch a gennaio), un nuovo episodio di Taiko Drum Master e un gioco della serie Tales of, al momento però non è chiaro se si tratti di un titolo inedito o di porting di un titolo già esistente, maggiori dettagli potrebbero arrivare durante il Tales of Festival 2017, in programma dal 2 al 4 giugno.