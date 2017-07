ha registrato il marchioin Europa. Il trademark è associato alla categoria videogiochi e software, al momento però non ci sono altri dettagli in merito.

Recentemente il publisher ha registrato anche il marchio Fatal Bullet, altro progetto non ancora annunciato ufficialmente. Non è escluso che Bandai Namco possa approfittare della Gamescom di agosto per togliere i veli a questi due titoli, Fatal Bullet e Ninja Voltage potrebbero essere produzioni destinate al mercato digitale o mobile, restiamo in attesa di annunci ufficiali in merito.