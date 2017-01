Bandai Namco rivela nuovi dettagli su Digimon World Next Order per PS4

ha svelato nuove informazioni su, videogioco deiin arrivo in Europa a fine gennaio su PlayStation 4.

Scoprite Armageddemon, una nuova potente forma Digimon, nel nuovo dungeon nel Dimensional District. Quando avrete terminato la Modalità Storia, dovrete sconfiggerlo per salvare il Mondo Digitale! Meicoomon e Maycrackmon (entrambi da Digimion Adventure Tri.) si uniscono al roster per nuove avventure! Inoltre, potrete provare le Network Battles grazie al Dimensional Box a casa di Jijimon. Fronteggiate gli altri giocatori e guadagnate punti per sbloccare diverse ricompense.

Dopo l’uscita del gioco, ci saranno anche nuovi contenuti in arrivo grazie a un DLC gratuito. Piedmon, Myotismon e Boltboutamon si uniranno durante un nuovo, misterioso evento. Ma ci saranno anche altri eventi che coinvolgeranno diversi Digimon come Piedmon, Tukaimon o Sorcermon. Digimon World Next Order sarà disponibile in Italia in formato fisico dal 26 gennaio 2017 per PlayStation 4 (in digitale dal 27 gennaio).