Bandai Namco e Titan Comics annunciano il fumetto di Little Nightmares

sono lieti di annunciare un fumetto basato su. Insolito, spettrale e surreale, il gioco è frutto della prima collaborazione tra, il team svedese noto per aver lavorato a un celebre franchise su PS Vita nel 2012.

Questa mini serie di quattro numeri è strettamente collegata alla trama del bizzarro videogioco, che ha per protagonista Six, una ragazzina che viene rinchiusa in un covo di creature fameliche, conosciuto come The Maw, una sorta di malvagia mangiatoia per le anime più corrotte e capricciose del mondo. Un luogo dove ogni eccesso viene incoraggiato e si celano i segreti più oscuri.



“Come società attiva nel settore dell’intrattenimento, la nostra visione va oltre ai giochi e spesso utilizziamo anche altri formati, come i fumetti, per raccontare storie davvero avvincenti. Con la nuova serie a fumetti, i fan potranno immergersi maggiormente nel vasto universo di Little Nightmares e scoprire maggiori dettagli sugli eventi connessi al gioco, ma anche oltre”, ha dichiarato Hervé Hoerdt, Vicepresidente Marketing & Digital di Bandai Namco Entertainment Europe.



Little Nightmares espande ulteriormente l’ottima collaborazione tra Titan Comics e Bandai Namco Entertainment Europe e va ad aggiungersi al portfolio di celebri fumetti basati sui franchise videoludici di Dark Souls e del prossimo Tekken.



Il primo numero di Little Nightmares di Titan Comics è stato scritto da Dan Watters (Assassin's Creed Uprising) e Alex Paknadel (Assassin’s Creed Uprising) con la grafica realizzata da Aaron Alexovich (Heart Shaped Skull). Il fumetto Little Nightmares sarà ordinabile dal catalogo di Diamond Previews. Il videogiocosarà disponibile dal 28 aprile in formato digitale e retail per PlayStation 4, Xbox One e PC.