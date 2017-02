Bandai Namco: vendite e utili in crescita nei primi nove mesi dell'anno fiscale

ha pubblicato i risultati finanziari dei primi nove mesi dell'anno fiscale in corso, ovvero del periodo che va dal primo aprile al 31 dicembre 2017. In questo lasso di tempo, la campagna ha registrato vendite e utili in crescita.

In particolare, Bandai Namco mette in evidenza i risultati ottenuti nel terzo trimestre, con vendite aumentate dell'8% e utili cresciuti del 32.9%. Il segmento Entertainment si rivela predominate tra le attività della società, da segnalare inoltre come il Giappone sia ancora il territorio di riferimento per Bandai Namco Entertainment, tuttavia si registrano segnali positivi anche in Nord America, mentre in Europa le vendite sono leggermente diminuite.

Durante il periodo compreso tra aprile e dicembre 2016, il publisher ha venduto 19.676.000 giochi, l'obiettivo prevede di raggiungere quota 23.5 milioni entro il 31 marzo.