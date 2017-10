Bandai Namco vuole raddoppiare il suo business con nuove IP e più localizzazioni

Hervé Hoerdt, vice presidente della divisione Marketing and Digital di, ha rivelato che la compagnia intende "raddoppiare" l'estensione del proprio business, producendo nuove IP, provvedendo alla realizzazione di un numero maggiore di localizzazioni, e lavorando per molteplici piattaforme.

"Le compagnia giapponesi sviluppano principalmente per console Nintendo e PlayStation", ha fatto notare Hoerdt. "Ma stiamo assistendo sempre più ad un coinvolgimento di Xbox (specialmente nel mercato UK), e del PC. Vogliamo anche che i nostri utenti possano godere di giochi localizzati, quindi stiamo traducendo sempre più titoli in lingue come il polacco, il russo, l'arabo, e man mano ne arriveranno ancora altre.

In più, abbiamo la questione delle IP. Ovviamente continuiamo a pensare alle grandi IP legate agli anime come One Piece, Dragon Ball e Naruto, ma i nostri contenuti giapponesi stanno sfruttando solo un singolo segmento del mercato. Stiamo anche collaborando con dei team europei, e capita che, tornando in Giappone, diciamo: 'Ok, questi sono gli argomenti più attuali e porteremo queste nuove IP nel giro di cinque anni'. Questo fattore è un pilastro della nostra compagnia, e lo sfrutteremo per raddoppiare il nostro business".

Ricordiamo che Bandai Namco ha stretto una collaborazione con Dontnod (Life is Strange) per lo sviluppo di un nuovo titolo dal forte stampo narrativo, ma di cui non conosciamo ancora molti dettagli.