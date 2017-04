Bannato lo spot di Mobile Strike con le modelle curvy in bikini

L'(Advertising Standards Authority) ha bannato uno spot TV dicon l'accusa di oggettificazione del corpo femminile. La pubblicità in questione ha visto la partecipazione di tre modelle curvy in bikini.

Mobile Strike è un popolare gioco di strategia per tablet e smartphone realizzato da Machine Zone, compagnia finita sotto il mirino dell'ASA dopo la pubblicazione dello spot TV che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. L'accusa che si legge sul sito ufficiale dell'ente parla di un messaggio offensivo nei confronti delle donne, mentre gli sviluppatori si sono difesi dicendo che l'immagine delle modelle curvy voleva essere un riferimento alle donne "guerriere" come le Amazzoni e Wonder Woman. Cosa ne pensate del provvedimento preso dall'ASA?