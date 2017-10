GPUnity ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo Texture Pack per la versione PC di. Il modder ha lavorato duramente per migliorare le texture della Game of the Year Edition, ad oggi circa il 50% delle texture del gioco sono state completamente ridisegnate dall'autore del pacchetto.

La mod è scaricabile cliccando qui, potete vedere le migliorie apportate nel video pubblicato in apertura della notizia. GPUnity fa sapere che prossimamente potrebbero essere apportate ulteriori migliorie al gioco, inoltre l'autore è al lavoro anche su un Texture Pack per Batman Arkham City Game of the Year Edition.