Batman Arkham Asylum: il video del prototipo della versione Wii

ha recentemente aggiornato il proprio portfolio di demo e prototipi pubblicando un video della versione Wii di, titolo uscito nel 2009 su PlayStation 3, Xbox One e PC Windows.

Lo studio ha lavorato per qualche settimana al prototipo di Batman Arkham Asylum per Wii ma il progetto non è mai andato oltre le primissime fasi e non è stato approvato dal publisher Warner Bros. Red Fly, allo stesso modo, ha sviluppato anche demo e prototipi di Devil May Cry, Dig Dug e Star Wars X-Wing vs TIE Fighter per la vecchia console della casa di Kyoto.

Attualmente Red Fly Studios ha abbandonato lo sviluppo per piattaforme casalinghe per dedicarsi a smartphone e tablet, tra gli ultimi giochi pubblicati troviamo Fear the Walking Dead: Dead Run e Teenage Mutant Ninja Turtles: Portal Power.