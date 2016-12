Batman Arkham Knight non sarà ottimizzato per PlayStation 4 Pro

Nel corso di una sessione di domande e risposte su Reddit, Sefton Hill (co-fondatore di) ha rivelato chenon sarà aggiornato per sfruttare le potenzialità di

"So che non sarete contenti di sentire queste parole ma no, Batman Akham Knight non sarà ottimizzato per PS4 Pro", Hill esordice con questa dichiarazione, e aggiunge: "Attualmente Rocksteady è al lavoro su un nuovo progetto ma non possiamo rivelare alcun dettaglio in merito, vi aggiorneremo non appena avremo il via libera per parlare del nostro prossimo gioco."

Dopo aver pubblicato Batman Arkham VR, lo studio inglese ha deciso di abbandonare il personaggio del Cavaliere Oscuro per dedicarsi a nuovi progetti, secondo alcuni rumor però un nuovo gioco di Batman sarebbe attualmente in fase di sviluppo negli studi canadesi di WB Games.