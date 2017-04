Batman Arkham VR annunciato per Oculus Rift e HTC Vive

oggi hanno annunciato chesarà disponibile per HTC Vive e Oculus Rift a partire dal 25 aprile. Per l'occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco.

Batman Arkham VR dei Rocksteady Studios, già disponibile per PlayStation VR, è l'esperienza di realtà virtuale nominata per i BAFTA che si svolge nell'acclamato mondo di Batman Arkham e si basa sulla licenza principale di Batman della DC. Batman Arkham VR è la prima esperienza di realtà virtuale che permette ai giocatori di lasciarsi avvolgere dall'universo del Cavaliere Oscuro, indossando il mantello di Batman™ come mai prima d'ora.

I giocatori su PC in possesso di HTC Vive o di Oculus Rift avranno la possibilità di vivere Gotham City attraverso gli occhi del più grande detective del mondo e indagare sull'inquietante mistero di Batman Arkham. I giocatori accederanno a un mondo virtuale in cui dovranno pensare come Batman e dovranno sfruttare i suoi leggendari gadget, mentre dipanano un complotto che mette a repentaglio la vita dei suoi principali alleati.

"Portare Batman nella realtà virtuale è stata un'esperienza molto gratificante per noi qui ai Rocksteady. Il Cavaliere Oscuro è un personaggio con cui è sempre stato incredibile lavorare grazie alla sua complessità psicologica, quindi è straordinario poter usare questo strumento totalmente coinvolgente per esplorare la sua psiche a profondità inaudite," ha detto Sefton Hill, direttore creativo presso i Rocksteady Studios. "Siamo entusiasti che, con l'introduzione delle versioni per HTC Vive e Oculus Rift, i giocatori su PC potranno finalmente indossare il mantello sulle loro spalle e rivestire il ruolo del più grande detective del mondo."



Batman Arkham VR avrà totale compatibilità con i controller Oculus Touch e Vive e anche con i gamepad per PC, inclusi il DualShock 4 per PS4, il Controller Wireless per Xbox One e lo Steam Controller.