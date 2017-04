Batman Arkham VR disponibile ora su HTC Vive e Oculus Rift

per HTC Vive e Oculus Rift è ora è disponibile per il download da Steam e Oculus Store, dopo essere uscito lo scorso mese di ottobre in esclusiva per il visore PlayStation VR.

Come prima esperienza di realtà virtuale che consente ai giocatori di immergersi nel mondo del Cavaliere Oscuro, Batman Arkham VR permette ai suoi fan di indossare il mantello di Batman in un modo tutto nuovo. I giocatori su PC in possesso di HTC Vive o di Oculus Rift ora hanno la possibilità di vivere Gotham City attraverso gli occhi del più grande detective del mondo e indagare sull'inquietante mistero di Batman Arkham.

I giocatori accederanno a un mondo virtuale in cui dovranno pensare come Batman e dovranno servirsi dei suoi leggendari gadget, mentre dipanano un complotto che mette a repentaglio la vita dei suoi principali alleati. Batman Arkham VR sarà totalmente compatibile con i controller Oculus Touch e Vive e anche con i gamepad per PC, inclusi il DualShock 4, il Controller Wireless per Xbox One e lo Steam Controller.