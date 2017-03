Batman e Guardiani della Galassia di Telltale potrebbero uscire su Switch?

Il rivenditore russo Game Buy ha inserito in listino le versioni per Nintendo Switch di, mai annunciate ufficialmente dal publisher.

In entrambi i casi, la data di uscita indicata è il 30 giugno, sicuramente un placeholder assolutamente indicativo. In passato, Telltale Games ha portato le sue serie di punta su quasi tutte le piattaforme in commercio, inoltre la società ha già confermato l'arrivo di Minecraft Story Mode su Switch, non è escluso quindi che Batman e Guardiani della Galassia possano effettivamente fare la loro comparsa sulla nuova console Nintendo.