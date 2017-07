Batman e Guardiani della Galassia di Telltale sono in arrivo su Nintendo Switch?

Le avventure della seriesono disponibili su una moltitudine di piattaforme, che spaziano tra le console della passata generazione, alle più attuali, passando pere dispositivi mobile. Secondo quanto emerso recentemente, due saghe starebbero per approdare anche su

Batman e Guardian della Galassia per Nintendo Switch, infatti, sono comparsi sui listini sia di un rivenditore britannico che di uno russo. Dei due titoli, solo Batman riporta un'ipotetica data d'uscita, fissata per il 6 ottobre. Ricordiamo inoltre che la nuova avventura dedicata all'uomo pipistrello, Batman: The Enemy Within, debutterà l'8 agosto.

Al momento non sono giunte conferme o smentite ufficiali da parte di Telltale Games, e pertanto vi invitiamo a considerare quanto riportato come rumor.