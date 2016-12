Batman Telltale Series: ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa

Per celebrare la pubblicazione di tutti e cinque gli epidodi, lo sviluppatore diha rilasciato un nuovo trailer del gioco accompagnato dai riconoscimenti della stampa specializzata: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

L'ultimo episodio del Batman di Telltale - City of Light - è stato pubblicato il 13 Dicembre su tutte le piattaforme di destinazione, concludendo la nuova avventura dell'Uomo Pipistrello. Per il gioco non esistono i sottotitoli ufficiali in italiano, ma se volete giocarlo nella nostra lingua potete scaricare la traduzione amatoriale del primo episodio curata dal Team Super Game. Con l'occasione vi riproponiamo la nostra recensione di Batman: The Telltale Series scritta da Francesco Fossetti.