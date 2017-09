Come promesso nelle scorse settimane dagli sviluppatori difarà il suo debutto ina partire dal secondo episodio della serie, in arrivo il prossimo 3 ottobre (e non il 26 settembre come previsto in un primo momento).

Tramite il filmato che trovate a questo indirizzo, possiamo ora dare un primo sguardo all'entrata in scena, con effetto sorpresa, dell'eccentrica compagna di Joker.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che il secondo episodio di Batman: The Enemy Within sarà disponibile a partire dal 3 ottobre su PC, iOS, Android, PlayStation 4 e Xbox One. Alcuni rumor vogliono l'arrivo del gioco su Nintendo Switch, purtroppo non ancora confermato ufficialmente.