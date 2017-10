Batman The Enemy Within: rimossa un'immagine controversa dal secondo episodio

Riconoscendo l'errore, Telltale ha voluto scusarsi con i giocatori per l'inconveniente, annunciando la pubblicazione di una patch che ha immediatamente provveduto a rimuovere l'immagine. Voi vi eravate accorti di questa svista?

Al minuto 2:50 del filmato proposto in cima è possibile vedere la foto incriminata, di cui trovate un ingrandimento nell'immagine riportata a fondo notizia. A quanto pare, gli sviluppatori hanno impiegato la foto del tragico incidente per ricostruire un'immagine da usare nel gioco, limitandosi a sovrapporla alla scena di una rapina.

ha rimosso un'immagine di scena dache aveva destato qualche perplessità nei giocatori, visto le somiglianze riscontrate con la foto del tragico omicidio ai danni dell'ambasciatore russo Andrei Karlov. Lo studio si è scusato per l'inconveniente.

