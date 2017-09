ha annunciato che il secondo episodio diarriverà sugli store digitali il prossimo 3 ottobre e non il 26 settembre, come annunciato inizialmente.

L'Episodio 2 di Batman The Enemy Within vedrà la comparsa in scena di Harley Quinn, la quale debutterà nella serie proprio con l'episodio in arrivo tra due settimane. Al momento non ci sono altri dettagli in merito al ruolo del personaggio, non ci resta quindi che attendere per saperne di più.

Batman The Enemy Within è ora disponibile su PC, iOS, Android, PlayStation 4 e Xbox One, secondo alcuni rumor la serie arriverà presto anche su Nintendo Switch.