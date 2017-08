Annunciato poche settimane fa durante il Comic Con di San Diego,si appresta ad arrivare sul mercato il prossimo 8 agosto. Si tratta del continuo delle vicende narrate in: in testata trovate il suo trailer di lancio, on cui è possibile dare un'occhiata ad alcune sequenze di gioco.

In Batman: The Enemy Within, diversi iconici antagonisti di Bruce Wayne faranno la loro comparsa: tra questi, possiamo citare Joker e l'Enigmista. L'inizio di questa nuova avventura prenderà forma in "The Enigma", primo episodio che sarà distribuito digitalmente su PS4, Xbox One, PC e Mac il prossimo 8 agosto (il debutto su dispositivi iOS e Android è invece previsto per il mese di ottobre).