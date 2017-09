ha pubblicato oggi il trailer del secondo episodio di(intitolato) che vedrà l'entrata in scena di, uno dei personaggi più amati dell'universo di Batman.

The Pact sarà disponibile dal 3 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Android e iOS, l'episodio costerà 4.99 euro, scaricabile liberamente dai possessori del Season Pass. Secondo gli ultimi rumor, Batman The Enemy Within arriverà anche su Switch entro la fine dell'anno, tuttavia al momento Telltale Games non ha confermato questa voce di corridoio.