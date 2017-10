Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale,ha ufficialmente annunciato cheuscirà su Nintendo Switch il 14 novembre in Nord America e il 17 novembre in Europa e Australia. La versione del gioco in arrivo sull'ibrida della grande N include tutti gli episodi della Stagione 1.

È probabile che Telltale Games continuerà a supportare Switch anche in futuro, come anche suggerito dai pressanti rumor che vogliono un futuro annuncio di Batman: The Enemy Within per la console ibrida.

Intanto, se volete saperne di più sulla prima stagione di Batman: The Telltale Series, vi rimandiamo a questo indirizzo dove trovate le recensioni di tutti e cinque gli episodi.