Il primo episodio diè gratis su App Store: a partire da oggi sarà possibile scaricare il prologo della seriededicata all', i capitoli successivi invece dovranno essere acquistati singolarmente o tramite Season Pass.

La notizia arriva in concomitanza con la pubblicazione di un corposo aggiornamento che migliora le prestazioni del gioco sui dispositivi più datati e ottimizza l'app per iOS 11 e per i prossimi iPhone che saranno presentati il 12 settembre.

Una bella occasione per provare l'avventura di Telltale Games incentrata sul Cavaliere Oscuro. Il gioco è compatibile con iPhone 5 e superiore, iPad Mini 2, iPad Air, iPad Pro e iPod Touch.